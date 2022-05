Spécialiste des technologies associant la lecture, l’impression de codes barres et la transmission de données, SOLUTYS Group est leader de la traçabilité par codes barres et de la mobilité professionnelle.



SOLUTYS Group distribue et intègre une gamme complète de produits et services destinés à l'identification automatique des produits par codes barres et Rfid. Imprimer - lire- transmettre et gérer des données de traçabilité constitue notre cœur de métier. Conçus pour répondre aux environnements les plus difficiles, les produits SOLUTYS Group apportent aux entreprises une solution robuste et sécurisée, indispensable aux activités professionnelles. L'accompagnement des projets est assuré par une équipe commerciale et technique spécialisée, appuyée sur une offre de service exclusive et hautement qualitative.



Nos filiales :



SOLUTYS Technologies :

Études avant projet/ Intégration des solutions produits/ Services avant et après-vente/ Assistance et formation



SOLUTYS Lease :

Solutions locatives industrielles/ Plusieurs milliers d'unités disponibles/ Toutes durées de 5 jours à 5 ans/ Conseils en ingénierie financière et locative



SOLUTYS Software:

Conception et édition d'applicatifs métiers/ Distribution de progiciels spécialisés/ Solutions de supervision distante/ Assistance à conduite de projets applicatifs



SOLUTYS Cables & Networks:

Etudes d'implantation réseaux/ Câblage électrique, Ethernet et optique/ Mise en œuvre d'infrastructure WiFi/ Réalisation de pont radio



NOS PRESTATIONS



Conseil :

Audits et diagnostique techniques - Définition de cahiers des charges - Assistance à la conduite de projets - Préconisations de solutions technologiques - Étude d'implantation réseaux filaires et sans fil - Formation utilisateurs et superviseurs sur site



Intégration :

Réalisation de pilotes opérationnels - Développement et Mastérisation d'applicatifs métiers - Configuration et paramétrage spécifiques - Déploiement en masse ou sur site - Plus de 40000 terminaux et imprimantes déployés - Plus de 5000 matériels disponibles à la location -Analyse et sécurisation de réseaux WiFi -Monitoring et télé-management de parcs



Maintenance :

Maintenance préventive et curative - Contrats sur site ou en atelier - Couverture de tous les risques de panne et casse - Plus de 20000 équipements sous contrat - Support et assistance téléphonique dédiés - Intervention d'urgence à J+1 France entière



SOLUTYS Group : Expertise - Engagement - Proximité - Fiabilité



Mes compétences :

Codes Barres

Imprimantes

Maintenance

PDA

RFID

Traçabilité