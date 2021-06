Bonjour,



Passionnée d'informatique, j'ai choisi naturellement d'évoluer dans ce domaine. Entrée jeune dans la vie professionnelle par le biais d'études en alternance, j'ai choisi de compléter mes connaissances en cours du soir au CNAM.



Au sein des équipes de STERIA en tant qu'ingénieur d'étude et de développement, j'ai acquis une expérience des flux de données et des développement autour des bases de données.

Ma collaboration au sein d'AIRIAL Conseil puis de GFI m'a permis d'ouvrir mon champ d'activité aux développements web et à la gestion de projet tout en consolidant mes acquis précédents.



Mon profil pluridisciplinaire me permet de m'adapter à de nombreux contextes et trouver des solutions au plus près des besoins techniques et fonctionnels des clients. Mes diverses expériences m'ont formée et façonnée aux fonctions de chef de projet technico-fonctionel de TMA.



Je souhaiterai orienter ma carrière vers une gestion AGILe des projets qui me sont confiés.



Je vous remercie de l'attention portée à ma présentation.

Cordialement,

Solveig DERAL



Mes compétences :

Shell

ODI

Oracle

ETL

SQL

PHP

Unix