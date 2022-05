Solveig TILLY

7 années d'expérience en réalisation de projets de communication externe

Mise en place des plans de communication annuels (actions et supports / rétroplannings / budgets). Suivi de création et de fabrication de tous les outils de communication On line et Off line dédiés aux lancements ou à la promotion des produits (supports print, supports numériques, ILV/ PLV, stands, plans médias, relation presse).

Connaissance de la chaîne graphique.





Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Lotus Notes/Domino

Adobe Acrobat

Communication externe

Publicité

Communication online