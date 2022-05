Pour tous ceux qui ont vu l'histoire de Billy Hayes et lu celle D'Alain Combe, la ressemblance de ces deux parcours carcéraux n'a pu que leur sauter aux yeux....



De cette évidence est né le projet Américain, d'interpréter au cinéma , le Livre Prisoner No 73863...



Entouré des plus grandes sociétés du cinéma Outre-Atlantique :

Le scénario tiré du livre est en train d'être finalisé par l'auteur même de l'ouvrage, Solweig Ely...

La société de production, Island Global Finance est déjà engagée...

La prison qui abritera les scènes marquantes de deux années d'incarcération a été trouvée....

Les futurs acteurs qui joueront les rôles principaux sont déjà pressentis....



Ne reste plus qu'à mettre tous ces éléments en corrélation ...