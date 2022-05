Solweig ELY

Le silence et la honte



Au début de l'été 1989, mes parents décident de se retirer du monde pour rejoindre la communauté du Lion de Judas et de l'Agneau Immolé (aujourd'hui Communauté des Béatitudes).

Toute la famille se retrouve dans une vaste abbaye, protégée des turpitudes de l'extérieur. Pourtant entre ces murs....

J'avais neuf ans et pendant des mois, le soir venu, un moine pousse la porte de ma chambre et m'impose des attouchements qui me plongent dans l'incompréhension, la peur et la honte....

Ce moine est apprécié de tous les adultes, aucune de ses petites victimes -car il y en a plusieurs- n'ose parler.

Quand ma famille quitte la communauté dont l'austérité l'a tout de même déçue, je m'autorise enfin à révéler les agissements du frère Pierre-Etienne Albert. Mais on me traite de menteuse, d'aguicheuse, mes parents m'éloignent de la famille.

Ainsi condamnée, culpabilisée, sans repère, transbahutée d'internat en famille d'accueil, je vais vivre une longue et douloureuse errance....

En 2008, au moment où, mariée et mère de trois enfants, je pense avoir trouvé la paix, mon agresseur se dénonce publiquement, réveillant les vieux cauchemars. Dès lors, il me reste une seule échappatoire : sortir de vingt-deux années de silence...

