Soly LACASCADE

Je bénéficie de plus de dix années d'expérience en droit des affaires au cours desquelles j’ai pu appréhender de nombreux domaines juridiques grâce à un secteur intégrant de multiples activités, dynamique, mouvant et innovant.



Compétences principales :

• Droit international/ Franchise/ Joint-venture/ Baux commerciaux/ Négociation contractuelle/ Propriété intellectuelle - Marques- Noms de domaines – Droits d’auteur/ Distribution / Concurrence - Consommation /Digital - NTIC/ Données personnelles / Management

• Proactivité/ Adaptabilité/ Orientation business/ Sens du relationnel





Depuis le 1er Mars 2019 Responsable Juridique International/ International Legal Officer au sein de la Direction du Développement International.



Missions principales :

- Conseil et assistance de la Direction du développement international sur l’ensemble de ses activités.

- Accompagnement des projets de développement physiques et digitaux selon différents modèles capitalistiques (exploitation en propre, joint-venture, franchise ou licence de marque)

- Rédaction et négociation contractuelle (franchises, licences de marque, baux commerciaux, joint-ventures, contrats événementiels, commandes d’œuvres, distribution, approvisionnement, travaux, etc.)

- Suivi du maintien de la conformité au RGPD (gestion des données personnelles)

- Sécurisation des marques et noms de domaine.

- Gestion des litiges associés à l’activité.

- Action de sensibilisation des opérationnels, rédaction de process.

- Zones principales : Europe, Moyen-Orient, Asie.



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Droit des affaires

Droit économique

Droit international

RGPD

Franchise