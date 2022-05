Soma SIMPARA

Issue d'une formation science des matériaux depuis la seconde, je développe mes connaissances dans ce domaine.



J'ai effectué mon alternance avec École Technique Supérieure du Laboratoire plus connus sous le nom de ETSL, où j'ai travaillé chez LISI Aerospace au laboratoire d'essai dans le but de préparer ma licence professionnelle en analyse des matériaux. Ma mission porte sur l'étude de la trempabilité du Titane.



Après avoir atteint avec succès mon objectif, j'ai débuté ma carrière professionnelle en 2010 dans la recherche au sein du CEA Saclay au département matériaux pour le nucléaire. Technicien de laboratoire pour la caractérisation métallurgique des matériaux irradiés provenant des centrales nucléaires.



De janvier 2011 à mai 2014, employé à l'institut de soudure en poste de Technicien END/CND. Certifié COFREND Niveau II CIFM en Radiographie et Ressuage. A travers diverses missions j'ai pu réaliser les contrôles non destructifs, interpréter les résultats et rédiger les rapports en Oil & Gaz, Nucléaires.



J'ai ensuite évolué vers l'inspection pour des prestations chez FIVES NORDON, PONTICELLI et AREVA NP lors du RGV (Remplacement du Générateur de Vapeur) sur site nucléaire en tant qu'Inspecteur Qualité et suivi soudage.



Depuis juillet 2014, je poursuis ma carrière professionnelle au sein d'EDF pour son Centre d'Expertise et d'Inspection dans le Domaine de la Réalisation et de l'Exploitation (CEIDRE). En tant qu'Inspecteur, j'effectue des activités de surveillance du suivi en service des contrôles non destructifs et de réparation en soudage. J'ai obtenu mon 3ème COFREND niveau II en ultrason en 2016 ce qui me permet de m'épanouir dans le milieu des CND/END.



Mes compétences :

Qualité

Expertise scientifique

END