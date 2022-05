Somas HÉLÈNE

FI-LINKS est une société spécialisée en :



* SOLUTIONS ALTERNATIVES DE FINANCEMENT des entreprises (solutions non bancaires) pour une diversification des sources de financement de l'entreprise, pour préserver sa capacité d'emprunt et pour financer ce qui n'est généralement pas finançable par les banques traditionnelles. (financement de trésorerie, de factures, des ventes, reverse factoring, assurance-crédit import/export, Sale & Lease Back...)



* Levées de fonds, (start-up et entreprises traditionnelles)



* Cession de gros IMMOBILIERS PROFESSIONNELS : Immeubles d'affaires, Résidences étudiantes, séniors, hôtels,...



* Financement de la PROMOTION IMMOBILIERE



* Recherche de cibles en CESSION et ACQUISITION d'entreprise





Nous travaillons avec la plupart des acteurs du financement alternatif ainsi que des fonds d'investissements, family offices, investisseurs privés.



Avec une forte spécialisation dans l'accompagnement des TPE/PME de plus de 15 ans, nous disposons d'un très large réseau de partenaires nationaux dans de très nombreux domaines, ce qui nous permet d'optimiser nos chances de réussite pour les clients que nous accompagnons.



N'hésitez pas à nous consulter pour tous vos problématiques de financement.



C'est avec plaisir que j'évaluerai pour vous, les solutions les plus adaptées à votre problématique.





Bien à vous,



Hélène SOMAS

06 72 53 23 04

helene.fi.links@gmail.com





PS : Vous souhaitez devenir partenaire et rejoindre le réseau de distributeurs du catalogue FI-LINKS, contactez-nous.



