Sombiniaina Marie Elser RAMAMPINIRINA

Diplômée d’un Master II en gestion des ressources humaines d'un établissement de renom, j’ai débuté ma carrière professionnelle entant que responsable ressources humaines compétence.

Mon ambition? concilier le bien être et l'efficacité au travail.

Le cœur de mes compétences est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) .

Toutefois, voulant devenir un gestionnaire accompli, j'ai accumulé , en outre, des expériences en gestion de projet et gestion des petites et moyennes entreprises.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Gestion des ressources humaines

Gestion de Petites et Moyennes entreprise

Entrepreneuriat

Gestion prévisionnelle des emplois et des compéten