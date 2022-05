Sommano SANANIKONE

COMPETENCES :



> Juridiques :

- Conseil en fiscalité des entreprises et des particuliers et en droit des sociétés auprès de créateurs, dirigeants et experts fiscaux

- Veille sur les problématiques de fiscalité, de droit des sociétés et de baux commerciaux



> Editoriales :

- Rédaction d’articles :

- le paquet TVA, le traitement des plus-values en 2011, l'option à l'IR issue de la LME, le compte courant d'associé comme outil d'optimisation (revue juridique LexisNexis)

- le holding de reprise (site Lentreprise.com)

- Rédaction des guides de la SARL, de l'entreprise individuelle, de la reprise d’entreprise (éditions Delmas)





> Pédagogiques :

- Elaboration et animation de formations juridiques et de conférences :

- choix de la forme juridique (CCIP 93 et 94 depuis 2008)

- l’EIRL (Salon Micro Entreprise 2010)

- le LBO (Salon Des Entrepreneurs de Paris 2005)

- la contribution économique territoriale (Club des dirigeants CCIP 94),

- LF, LFR et le bouclier fiscal (Club des Créateurs CCIP 75)

- l'auto entrepreneur (CCIP 93)



> Marketing :

- Mise en œuvre de prestations d'accompagnement juridique du créateur et de la jeune entreprise (création de produits, approche marketing et analyse concurrentielle)



> Gestion de projet :

- Management transversal

- Planification et organisation des tâches des équipes



> Manangement :

- Management d'une équipe de 5 personnes





> Linguistiques :

- Anglais : courant

- Vietnamien : langue maternelle

- Laotien, Espagnol et Italien : notions



Mes compétences :

Fiscalité

Rédaction

Conseil juridique

Formation

Formalité

Création d'entreprise

Droit

Droit des affaires

Droit des contrats

Gestion de projet

pédagogie

Management