Nathalie REVAUD

Fiscaliste depuis 1998, je suis spécialisée dans le conseil fiscal des personnes non-résidentes de France.



Mes secteurs de prédilection sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA, la fiscalité internationale et les taxes environnementales.



Avant de créer ILIADE en 2013, société de représentation fiscale pour les non-résidents (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA /Array), j'ai été Tax manager au sein du Groupe SOLVAY (2002-2013) et rédactrice au sein du pôle "fiscalité des entreprises" des Editions Francis Lefebvre (2000-2002).



Diplômée de l'université de Paris V (1998), je suis titulaire d'un DESS de fiscalité appliquée et d'une maîtrise de droit des affaires.



Mes compétences :

Tax

Fiscaliste

Fiscalité

Industrie

TVA

Chimie

Pharmacie

Non-résidents

Contrôles fiscaux

Contentieux

Tax reporting IFRS