Somvanh NACHAMPASSACK

* 13 ans d’expérience en tant que Responsable Commercial et Chef de Projet dans les industries High Tech: Automobile, Aéronautique et Electronique.

* Trilingue (Français, Anglais, Chinois Mandarin).

* Doté d’un grand sens de l’adaptation dans les milieux multiculturels, j’ai démontré d’excellentes capacités analytiques et de management au cours de ma carrière.

* Profitant de ma double compétence à l’international d’Ingénieur / MBA, je souhaite contribuer au développement d’une entreprise industrielle en Asie.



Mes compétences :

MBA

Chine

Industrie

Business Development

Asie

Thailande

Automobile

Ingénierie