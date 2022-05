Somya ALJAMALI

Diplômée du Master Mode et Marketing d' ESMOD International, ma formation a été un choix stratégique me permettant de concilier marketing et création.



Chef de projet marketing, j'ai enrichi mon profil d'une expertise des tendances prospectives. Afin de satisfaire ma soif de création, jai lancé en 2013 ma propre ligne de bijoux précieux que vous pouvez retrouver surArray.



De l’analyse des marchés, à la stratégie de marque, en passant par la création et la conception d'une ligne de produits, je suis à l’aise avec mon métier et en phase avec ma passion pour la mode et les tendances de demain.



Mes compétences :

Stratégie de marques

Gestion de projet

Analyse de tendances / Prospective