Antoine GAILLARD

Spécialisé depuis 12 ans dans le marketing industriel (BtoB), j'ai exercé mes fonctions aussi bien dans le domaine des services que des produits manufacturés.



Au cœur d'une filiale stratégique, j'ai récemment géré le développement commercial d'une gamme de produits.

J'analyse l'environnement et le marché pour définir une stratégie capable d'atteindre des objectifs ambitieux.

Je gère le marketing mix de mes produits en identifiant les opportunités de croissance et les blocages à lever pour maximiser les résultats.



Je contribue au développement des ventes en orchestrant une politique de promotion efficace et en la partageant de manière claire aux équipes commerciales.



J’échange avec les opérationnels, j’argumente mes points de vue et je prends aisément la parole devant un public pour faire passer mes messages et convaincre mon auditoire.



A travers des projets marketing complexes, je fédère des équipes pluridisciplinaires afin d'améliorer l’organisation du travail des forces de vente.



A l'écoute du client et de leurs problématiques, je suis curieux de découvrir de nouveaux secteurs.



Mes compétences :

Marketing

Négociation contrats

Stratégie commerciale

Animation de réunions

Prise de parole

Aisance relationelle

Marketing relationnel

Promotion des ventes

Mix Marketing

Gestion de la relation client

Coordination de projets