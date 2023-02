Sébastien WILD

Compétences:



Management:



Gestion de projets

Constitution et pilotage d’équipes d’avant-vente, suivi de projets (budgets, plannings, risques), relations clients.



Management d'équipe

Encadrement et suivi des collaborateurs (motivation, compétences, qualité), gestion des plannings et des affectations, définition et suivi des objectifs, recrutement.



Management d'entreprise

Gestion d’un centre de profits, organisation, définition et mise en place de procédures, définition d’organisation, stratégie commerciale, gestion des ressources humaines.



Commerce et communication:



Gestion de comptes clients

Suivi d’affaires, développement commercial, qualification des affaires et des comptes clients.



Avant-vente

Rendez vous, rédaction de propositions, rédaction de contrats, négociations clients / sous traitants.



Anglais (courant), Espagnol (notions)



Mes compétences :

Business

Informatique

Internet

Management

Manager

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

SSII

Web