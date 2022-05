Sébastien LABORY

Je travaille depuis août 2016 pour la Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève en tant que Wealth Planner Senior / Conseiller en planification patrimoniale.



D'un naturel jovial et sociable, j'aime ce métier passionnant de conseil s'adressant souvent à une clientèle exigeante, qui requiert un haut niveau de compétences et dans lequel il n'y a aucune routine du fait des normes juridiques en constante évolution.



Par le passé, j'ai déjà eu l'opportunité de travailler dans des univers très différents:

= > 3,5 ans dans un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité et en droit des affaires, en France en tant que Tax & Business Law Advisor;

= > 3,5 ans dans une Banque Privée (Banque Lombard Odier & Cie SA) en tant que Wealth Planner et Trust Officer;

= > 6 ans dans le monde de la fiduciaire de dimension internationale (VISTRA).



Je suis titulaire d'un MBL (Master of advanced studies in Business Law équivalent à un L.L.M. in Business Law, autrement dit un Master II) des universités de Genève et de Lausanne (CH), et de deux maîtrises Droit françaises (autrement dit Masters I) (Maîtrise en droit des affaires et Maîtrise carrières judiciaires et sciences criminelles).



Mes compétences :

Banque

fiscalité

Planification

Tax