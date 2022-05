Yolande FRANCOIS

Mes travaux de recherche concerner la gouvernance éthique des entreprises, mais également la Synthèse Transdisciplinaire Conceptuelle. J'interviens dans différentes congrès ou colloques et publie des articles notamment dans Recherches en Sciences de Gestion ou encore la revue RIPCO (à paraître bientôt).

Je peux aussi intervenir sur des missions de formation de cadres ou de cadres intermédiaires en termes de management, Gestion des ressources humaines ou finances (comptabilité et finances).

J'enseigne à l'Université du +1 au +5.

N'hésitez pas à me proposer des missions dans toute la France, voir à l'étranger.



Mes compétences :

Formation continue