Bonjour,



Actuellement Marketing manager chez Renault Trucks (Groupe Volvo), j'ai toujours été intéressée par le domaine du marketing.



Parfois chargée de missions à un niveau opérationnel, parfois davantage à un niveau stratégique, j'aime combiner les deux pour atteindre des développements produits et construire/renforcer la relation avec les clients.



Quelques mots pour me décrire professionnellement et personnellement : organisée, sérieuse, multi-tâches, méticuleuse, ouverte d'esprit, créative, résistante au stress, appréciant le travail d'équipe, s'adaptant rapidement, prête à faire face à de nouveaux challenges.



Je suis disponible pour échanger sur divers sujets, n'hésitez pas à me contacter!



> jennifer.billon@outlook.com ou bien 06 72 47 89 95



> Retrouvez-moi également sur:

https://www.linkedin.com/in/marketingjenniferbillon





Mes compétences :

Marketing

Vente

B2B

International

Chef de produit

Internet

Communication

Evénementiel

Rédaction de contenus web

Stratégie commerciale

Analyse de marché