Sona KANDE

-Étude et développement d'algorithme et de modèle mathématique pour la résolution de problème de planification (production/distribution/approvisionnement)

-Encadrement de travaux de recherche

-Développement de nouvelles fonctionnalités sur le module de Planification avancée de FUTURMASTER

-Rédaction d’articles scientifiques: revues scientifiques et actes de conférence

-Rédaction de document fonctionnel

-Rédaction de dossier de justificatif du CIR

-Support sur le module de Planification avancée de FUTURMASTER



-Logiciels

Programmation en C++, SQL, Visual basic

Word, Excel, Access, Power point, Outlook



- Langues

Français : langue maternelle

Anglais : courant

Espagnol: scolaire



Mes compétences :

Gestion de production

Logistique

Ingénieur