Laetitia SYSAVATH

Jeune diplômée de l’INSA de Lyon en Génie Industriel, je recherche un emploi en France ou à l'international. Dans un environnement international de plus en plus compétitif, l’optimisation de la Supply Chain présente un enjeu important et se trouve au cœur de mon projet professionnel.



Analyser et optimiser les procédures, améliorer le service client et réduire les coûts, élaborer des stratégies d’achat représentent un challenge passionnant où innovation et force de proposition sont des atouts pour transformer une organisation. Au cours de ma formation et mes expériences passées, j'ai eu l'opportunité de développer les qualités relationnelles et les capacité d'analyse et de résolution de problèmes qu'exige ce type de mission.



De plus, mon expérience de 6 mois en Angleterre a confirmé mon envie d'avoir une carrière à l'international. J'ai acquis une ouverture sur des cultures différentes ainsi qu'une capacité à travailler avec des équipes variées.



Je suis ainsi à la recherche à la fois d'un CDI, CDD ou d'un VIE. Mes aspirations me poussent à chercher plus particulièrement une activité en Asie-Pacifique.



Mes compétences :

Achats

Amélioration Continue

Approvisionnement

Gestion de projet

Lean

Logistique

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

optimization

Process

Process improvement

Process Optimization

Procurement

Production

Quality

SAP

Sourcing

Supply chain

Supply Chain Management