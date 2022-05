Formatrice en TIC au CRE de Sacré-cœur

Électronicienne de formation au CFPT Sénégal /Japon

Expériences professionnelles:

-Stage à la SENELEC en télécommunication : Installation -Câblage -entretien et maintenance de réseaux téléphoniques

-Contrat à la SENELEC:en téléphonie sur Ip:configuration des postes cisco-gestion de la gescompte-attribution des codes:

-Formation en maintenance TIC au CRE Sacré-cœur

-Parle couramment : Français-Diola-Wolof -Manding

-Moyenne en anglais parlé et écrite

-Déteste hypocrisie et l'ingratitude





Mes compétences :

IPBX