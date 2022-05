Sonal KUMAR

Récemment diplômé d'une grande école d'ingénieur, spécialisé en réseaux informatiques et télécommunications. Intéressé par les nouvelles technologies, je cherche à entreprendre de nouveaux projets dans divers secteurs d'activités.



Pendant mon stage de fin d'études, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un contexte international en coordonnant un projet de déploiement d'un outil de recrutement et mobilité pour le groupe Safran. J'y ai développé des compétences relationnelles et aussi ma capacité à travailler avec des collaborateurs de différents milieux.



Je souhaite travailler dans une multinationale qui me permettra de m'épanouir aussi bien personnellement que professionnellement. Je suis à la recherche d'opportunités dans les systèmes d'information sur des fonctions de type AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage).



Certfié CISCO (CCNA 1-2-3-4)

Anglais, Français, Hindi (Trilingue)





Mes compétences :

CCNA

SQL

Java

Cisco Switches/Routers

Android

iOS

UMTS

TCP/IP

SMTP

SIP

PostgreSQL

POP

Oracle

OSPF (Open Shortest Path First)

Netezza

Microsoft Windows

Microsoft Office

LAN/WAN > VLAN

IP

HTTP

GSM

GPRS

GNU

Ethernet

Blogging

ADSL

3G Networks