Sonali GRELARD

Dynamique, rigoureuse et oragnisée, j'apprécie le travail en équipe.

Mes différentes expèriences en tant que prestataires ont prouvé ma capacité d'adaptation à différents domaines d'activité, différentes équipe et environnement de travail.

Je suis à la recherche d'un poste dans lequel je pourrais mettre à profit mes compétences acquises durant 7 années mais aussi, dans lequel je pourrais apprendre et développer de nouveaux savoir-faire.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Gestion de projet

Planification

Analyse de données

KPI

Analyse des besoins

Gestion de la formation

Microsoft Office