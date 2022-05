Sonck EMILIE

Ma passion, c'est révéler et pérenniser la beauté des œuvres d'art dans le respect de leur authenticité, c'est prendre soin des peintures de chevalet en mettant en lumière leur valeur esthétique aussi bien que leur valeur historique.



Ma pratique de la conservation-restauration allie les acquis de la tradition avec les conceptions modernes de notre métier et les avancées technologiques d'aujourd'hui.



Je met mon expertise et mon savoir faire au service des professionnels du marché de l'art, du secteur public et des particuliers.



Mes compétences :

Conservation préventive

Art

Bois

Restauration

Peinture