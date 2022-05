Sondes HABASSI

Je suis Habassi Sondes 30 ans je gère un centre d'appel PROTEL CALL CENTER

Notre Mission:

Répondre aux besoins de votre entreprise en matière de Gestion de la Relation Client par une offre de services couvrant l'ensemble du cycle de vie de vos clients de la conquête à la fedelisation

Nos Services et Solutions:

Acquisition Client

* Tél évente

*Prise de commande

*Qualification de vos base de données

*détection de Projet

*SAV

*ETC...Il ne s’agit pas d’un simple plateau, installé dans un local ergonomique, mais bien d’un pôle d’activité parmi d’autres qui cristallise à sa façon les questions, problèmes et enjeux de l’entreprise. Le centre d’appels doit être conçu et dimensionné en cohérence avec les différents canaux de distribution ou d’information de l’entreprise.

Il met en jeu quatre composantes majeures:

-les ressources humaines (télé conseillers, superviseurs, managers, formateurs…)

-la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, base de données, cartes de communications, câblages…)

-la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l’environnement, écrans…)

-une culture et des méthodes Marketing (stratégie de l’entreprise, relation client, profitabilité…).

Les effectifs d’un centre d’appels peuvent varier de quelques personnes à plusieurs centaines voire plusieurs milliers.