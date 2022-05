Sondes NAOUALI

Le besae est un bureau d'études et de services.En effet,nous vous fournissons des études de faisabilité de vos projets agricoles et agro-industriels ainsi que des études des impacts de ces projets sur l'environnement.Justifiant d'une expérience de plus de 10 ans nos études vous assure la meilleure valorisation de vos atouts d'où la meilleur rentabilité.

Nous vous assurons une suivi dès l'idée passant par l'exécution allant jusqu'au résultat.

Nos études concernent non seulement le côté technique mais aussi le côté économique.On vous aide à bénéficier des primes et des subventions de l'état et on vous simplifie l'obtention de prêts en cas d'investissement bancaire.







Mes compétences :

Informatique