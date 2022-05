Sondess BEN RACHED

Je suis Responsable Supply Chain d’une multinationale totalement exportatrice, leader mondial du Dispositif Médical depuis le démarrage de son site industriel en Tunisie en 2002.



A ce titre et depuis 13 ans j’ai pu acquérir une solide expérience en approvisionnement, planification et ordonnancement, gestion des stocks, suivi des inventaires magasins, optimisation des emplacements magasins et leur réorganisation selon la classification ABC, gestion des données techniques et paramétrage de MRP, dans un contexte industriel fortement exigeant (ISO 9001 et ISO 13485). J’ai également eu à gérer localement la mise en place d’un nouvel ERP global pour le Groupe et la transition nécessaire avec l’ancienne GPAO. Actuellement, je suis chef de projet sur la Tunisie pour la mise en place d’un nouveau MRP.



Sur les dernières années, j'ai pu contribuer au renforcement des relations interservices afin de lisser et d'optimiser les flux, avec un taux de service de plus de 97% sur 2011.

Je suis également garante de la bonne tenue des stocks en termes de disponibilité et de respect des niveaux d’engagement financier du Groupe.



Par ailleurs, j’ai la responsabilité de l’analyse du plan de production et l’anticipation des besoins en termes de capacité et de ressources humaines.



Je suis responsable d’un service planning de 4 personnes que j’ai recruté et formé moi-même, ce qui m'a permis de développer mes capacités managériales.En parallèle, le service Magasin devenu sous ma reponsabilité qui intègre en dehors du responsable Magasins ; 20 magasiniers.



Enfin, et en parallèle à mes responsabilités en SCM, je suis Auditrice interne Qualifiée, et je participe à ce titre au programme des audits relatifs au service Qualité.



Mes compétences :

Approvisionnement

Gestion de projet

Management

GPAO

Supply Chain Management

Planification - ordonnancement

Gestion de la relation client

ERP