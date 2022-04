Sami BENDHIAF

Manager confirmé, depuis + de 10 ans dans l’industrie de Santé, je suis avant tout ingénieur par vocation avec une forte curiosité pour les procédés industriels et techniques, et une formation généraliste dans les procédés industriels (Génie Chimique) acquise à l'Université de Technologie de Compiègne.

Mes expériences successives de management m'ont permis de développer ma capacité d'encadrement, au contact et à l’écoute des différentes équipes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler.

Mes valeurs principales sont : l’exemplarité et l'éthique professionnelle et sociale, l'Ecoute et le Respect de l'autre, le Courage par rapport aux choix et aux décisions difficiles, le souci permanent des Clients externes et internes.

J’ai à mon actif ce jour, un parcours professionnel riche et diversifié dans l'industrie de la santé dans ces différentes branches : pharmaceutique, Dispositifs Médicaux et Diagnostic, au sein de Groupes internationaux leaders dans leur domaine.

J'ai activement participé à deux démarrages de projets industriels pour le compte de Multinationales de 1er plan (Sanofi Aventis et Sartorius Stedim Biotech), dont notamment un projet d’implantation industrielle de type greenfield comprenant également la supervision de la construction du Site.

Mon expérience industrielle a englobé des aspects variés, comprenant notamment : la transposition industrielle, la maîtrise du transfert technologique, la Gestion et l’optimisation de la production, la Supply Chain Management, l'implémentation, la formation puis l'administration de la GPAO - ERP, l’amélioration continue, la négociation sous ses différents aspects : commerciale et sociale, et la gestion de relation : Client et fournisseur.

Pour ma dernière expérience industrielle, j'ai choisi de sortir de l'opérationnel vers le management de projets en support au Manufacturing, afin de capitaliser sur près de 20 ans d'expérience dans l’opérationnel. Cela me permet, en encadrant une équipe de Chefs de projet et en intrevenant en direct, de travailler encore plus en amont sur les projets industriels importants et d'élargir l'étendue géographique de mes interventions (Europe, Asie, Amériques).



Mes compétences :

Project management

Pharmaceutical industry

MRP

Gestion de projet

Management

Industrie Pharmaceutique

SCM

Medical Device

ERP

Communication culturelle

GPAO