Sondos TOUZNI

Bonjour Madame, Monsieur,



Je suis actuellement à l'écoute du marché et j'aimerais beaucoup reprendre la vie active en tant que comptable, un métier qui m'intéresse pour lequel je suis motivée à collaborer et à mettre à profit mes connaissances acquises lors de mes précédentes expériences et de même enréchir mes compétences professionnelles.



Etant disponible, motivée et souhaitant travailler car c'est un métier enrechissant et passionnant, je souhaite être contactée pour d'éventuelles offres pour lesquelles je pourrai correspondre.



Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.



Cordialement.



Touzni Sondos .



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SEII

SAP

SAARI

Reconciliations

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Lawson M3

Consolidations

Baan

Audit