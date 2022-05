Song THIPHAVONG

Contrôle

• Modifier les gammes de contrôle

- Spécification des cotes

- Détermination des moyens de mesure en fonction des résolutions et des tolérances

• Contrôler les pièces de départ série et suivant plans de phases (machine, reprise et final)

- Pied à coulisse, micromètre, comparateur, passamètre

- Projecteur de profil P-S-A 3000 et calculateur QM Data 200

- Rugosimètre Surftest 301, contraceur CV-3200, form tester MQQ40



Qualité

• Gérer le traitement des non-conformités

- Déclenchement et suivi des TNC internes

- Suivi des TNC externes

- Connaissance des 8D

• Préparer les dossiers PPAP

- Rédaction des rapports de contrôle

- Réalisation des capabilités

• Gérer la matière en réception

- Contrôle des certificats matière par rapport à la norme ou à la spécification client (composition chimique, propriétés mécaniques)



GMM

• Préparer les moyens de mesure pour la production et enregistrement des sorties et des entrées

• Gérer la périodicité des étalonnages

• Etalonner les appareils de mesure

- Pied à coulisse, micromètre, comparateur, jauge de profondeur, mesureur MT101M, contraceur, form tester MQQ40

• Commander les moyens de mesure auprès des fournisseurs



Formation

• Former des stagiaires au métier de contrôleur



Logistique

• Négocier les délais de livraison avec les clients

• Planifier la production

• Réceptionner et expédier la marchandise



Production

• Aide opératrice rectification en plongée



Logiciels

• StraDivalto / Gesprodec / Microsoft Office