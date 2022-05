Songue SAMUEL PIPPAH

Le Bureau d’Ingénierie et de Géométrie du GABON -SARL (BIG – GABON SARL) est un jeune bureau d’étude crée le 20 Décembre 2012. Il a pour vocation d’intervenir dans différents domaines de compétence tels que, la Topographie et la Géométrie, l’ingénierie des Infrastructures de Transport, les aménagements hydro-agricoles, l’approvisionnement en eau et assainissement, le développement rural et les bâtiments et ouvrage d’art.



TOPOGRAPHIE ET GÉOMÉTRIE



La topographie est le centre névralgique pour toute étude d’ingénierie. Ainsi BIG accorde une attention particulière à la qualité des études et de contrôles topographiques. Pour ce faire, il s'est doté des appareils topographiques de dernière génération à savoir, le GPS différentiel tri fréquences, les stations totales genre LEICA BUILDER 509, les niveaux numériques, et les logiciels futuristes de calculs topométriques pour la restitution des données de terrain, afin de permettre à ses experts de rendre, dans toutes les phases du projet, les études de qualité dans les meilleurs délai.





INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT



BIG dans le domaine des infrastructures de transport met particulièrement l’accent dans des prestations d’études et de contrôle des travaux. Elles couvrent toutes les phases du projet ; études de définition et de faisabilité technico-économique, études d’avant -Projet Sommaire et Détaillé, études d’exécution, dossiers de consultation des entreprises, supervision et contrôle des travaux.

Ainsi les interventions de BIG couvrent aussi bien les projets tels que les routes en terre, les routes nationales interurbaines, les voiries, les échangeurs et voies rapides urbaines, les ponts, etc...

Afin de proposer à nos clients des ouvrages qui satisfont à leurs besoins tout en respectant les normes environnementales, les ingénieurs de BIG élaborent des projets innovants tout en développant des méthodes adéquates pour y parvenir.



BÂTIMENTS ET OUVRAGES D’ART



Les bâtiments et les ouvrages d’art occupent une place privilégiée parmi les domaines de compétence de BIG. Nos Ingénieurs disposent de logiciels de conception de dernière génération adaptés aux calculs de structures complexes. Les premières phases de chaque projet sont précédées d’une étude architecturale et ou d’aménagement paysagé. Les plans de détails élaborés lors des projets fournissent toutes les cotes nécessaires à l'exécution sur les chantiers, les métrés et devis de plans d’exécution, les éléments de structures, les plans de masse et d’implantation ainsi que le planning des travaux.





AMÉNAGEMENT URBAIN ET LOTISSEMENT



BIG accompagne les Etats dans leur politique d’aménagement urbain en leur proposant des plans d’aménagement et de lotissement bien élaborés.