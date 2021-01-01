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Songui Sylvain SORO

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  • CABINET DE TRADUCTION ET DINTERPRETARIAT INTERNATIONAL - PROFESSEUR

    2014 - maintenant GAGNEUR D AMES PAR LE TRUCHEMENT DE LA SAINTE BIBLE SINVESTIR TOTALEMENT DANS LA SOLIDARITE MULTIDIMENSIONNEL

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  • UNPHB (Abidjan)

    Abidjan 2013 - maintenant

  • UNFHB (Abidjan)

    Abidjan 2013 - maintenant LICENCE

    PROFESSEUR DESPAGNOL AUX COURS DU SOIR UNESCO LES GRACES DEPUIS 2012 AU COLLEGE SANTA ANNA DES II PLATEAUX DEPUIS 2014 COURS INTENSIFS ANGLAIS ET ESPAGNOL CONNAISSANCE MOYENNE DU PORTUGAIS ET DE L ALLEMAND EVANGELISTE ET INCROYABLE FACULTE D ADAPTATION ET D APPRENTISSAGE AUTODIDACTE EN MARKETING MANAGEMENT EGALEMENT EN THEOLOGIE HISTO BIBLIQ CONTEMP PHILOSOPHIE ETC............

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