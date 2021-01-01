Songui Sylvain SORO

CABINET DE TRADUCTION ET DINTERPRETARIAT INTERNATIONAL
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2014 - maintenantGAGNEUR D AMES PAR LE TRUCHEMENT DE LA SAINTE BIBLE SINVESTIR TOTALEMENT DANS LA SOLIDARITE MULTIDIMENSIONNEL
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Abidjan2013 - maintenantLICENCE
PROFESSEUR DESPAGNOL AUX COURS DU SOIR UNESCO LES GRACES DEPUIS 2012 AU COLLEGE SANTA ANNA DES II PLATEAUX DEPUIS 2014 COURS INTENSIFS ANGLAIS ET ESPAGNOL CONNAISSANCE MOYENNE DU PORTUGAIS ET DE L ALLEMAND EVANGELISTE ET INCROYABLE FACULTE D ADAPTATION ET D APPRENTISSAGE AUTODIDACTE EN MARKETING MANAGEMENT EGALEMENT EN THEOLOGIE HISTO BIBLIQ CONTEMP PHILOSOPHIE ETC............