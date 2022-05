Sonia AGUDO

Un chef de projet, c'est quoi ?

Je dirais que c'est une personne qui sait fédérer une équipe dans un but commun.

Une personne qui sait gommer les individualismes au service d'un projet.

Une personne qui donne du sens et de la valeur au travail de chaque membre d'une équipe.

Une personne qui ne baisse jamais les bras, quelle que soit la difficulté rencontrée.

Une personne qui sait faire la part des choses entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas.

Une personne qui sait poser les bonnes questions et qui sait prendre le temps d'écouter.

Une personne qui sait que toute façon de voir est une façon nouvelle d'appréhender les choses.

Une personne qui sait organiser, prioriser et prendre des décisions.

Bref, un chef de projet, c'est un peu un mouton à cinq pattes... un idéal que tout chef de projet padawan s'attache à atteindre avec humilité par le biais d'un travail rigoureux et d'une remise en question permanente.





Mes compétences :

SQL

XML/XSLT

JAVA / J2EE

SOAP