Paul GLAUDEL

Depuis tout petit , j' avais envisagé de faire de la BD mon métier. Ce qui fut fait dans les années 80 et suivantes : Albums cartonnés couleurs depuis 1990 ( Manie Swing, les Maîtres cartographes, si l'OM m'était conté, La fureur du foot...) J'ai en plus rencontré certains de mes maîtres tels Franquin, Reiser, Walthéry, Margerin, Gillon, Boucq sans compter quelques rencontres festivalières ou professionnelles telles Mylène Demongeot, Jacques Laffite, Joëlle Wintrebert...

Je m'intéresse passionnément au Cinéma et aux films en général, à l'astrologie, aux sports et au football en particulier ( Ah, les coulisses du stade vélodrome...)

En fait, tout a une chance de m'intéresser un jour ou l'autre, je me suis mis au microprocesseur il y a 5 ans et Internet a été une révélation!

Comme quoi venant des Beaux-arts et Arts plastiques, on peut arriver à tout, tout en étant un auto-didacte qui a fait des études !



