Jean Pierre CORTEGGIANI

Mes différentes missions professionnelles sont effectuées dans le cadre de l'économie touristique,plus précisément au sein de collectivités locales.

j'ai oeuvré avec, les équipes qui m'ont été confiées, au développement économique et touristique dans des organisations très différentes (office de tourisme,société d'économie mixte,association,centre de profit)dans des environnements juridiques variés.



Les principales compétences que j'ai développées sont:



Management de structures : Mettre en œuvre et conduire un projet, Gérer un budget, Encadrer, Animer une équipe, Rendre compte, Instaurer des procédures de contrôle et de mise en œuvre de la qualité.

Dynamique relationnelle avec les acteurs de l’environnement : Elus, opérateurs professionnels, organes institutionnels, relations presse et média.

Gestion stratégique de la performance : Elaborer une stratégie marketing et de communication, Optimisation des budgets sectoriels, Réduction des coûts de fonctionnement, Gestion de l’innovation produits.



Activités liées à la Formation et au Conseil:



Chargé de cours Université Montpellier1 pour la formation d’ingénieurs de tourisme au grade Master 1 et 2.



Domaines d’intervention :

1) Gestion et montage de projets.

2) Marketing et positionnement des produits et de l’image d'un produit ou d' une destination.

3) Développement de la qualité.

Audits, Etudes, Conseil auprès de Station et Offices de tourisme.



Mes compétences :

Commercialisation de produits et services

Base de données

Mise en valeur du Patrimoine et des savoirs faire

Tourisme sportif

Relations Presse

Formation de cadres touristiques

animation festive culturelle et sportive

Organisation d'évènements

Tourisme d'affaires

Web 2.0

Communication externe et interne

Gestion ressources humaines

Stratégie marketing et de Communication

Animation des socios-professionnels

Montage et gestion de projets

Développement commercial

Gestion

Management

Tourisme

Développement local

Audit