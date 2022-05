Sonia AICH

Je suis actuellement étudiante en Master 2 Recherche en Sciences de Gestion à l’Institut d’Administration des Entreprises de Nice. Cette année m’a notamment permis d’acquérir de solides connaissances en méthodologie, indispensables à tout chercheur. Outre cet apprentissage, cette formation m’a permis de d’approfondir mes connaissances en Stratégie et en Marketing.



Au cours de mon cursus Universitaire et des divers stages que j'ai été amenés à effectuer, j'ai pris conscience de l’importance d’une bonne gestion de l’information stratégique (campagne de communication, stratégie de marque…) au sein d’une organisation.



Différentes expériences professionnelles m'ont permis de mettre en pratique des connaissances jusque là théoriques dans le domaine de la veille concurrentielle, de l’audit stratégique et de la communication, mettant ainsi à profit mon sens de l’analyse à travers diverses

missions de promotion de produits et de marques.



La disponibilité, le travail constant et rigoureux sont des qualité qui m'ont permis, jusqu’à présent, de mener à bien mes projets. Aussi, mon dynamisme, ma rigueur ainsi que ma créativité ont contribué au bon déroulement des missions qui m'ont été confiées.



Mes compétences :

Communication

Communication - Marketing

Intelligence économique

Management

Marketing

Marketing management

Veille

Veille stratégique