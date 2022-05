Sonia ALÍAS TORRES

COMPETENCES PERSONNELLES

-Aproche professionnelle précise et méthodique

-Capable de mener à bien des projets en accord avec les objectifs de l’entreprise

-Bon sens relationnel et organisationnel

-Volontaire, motivée et aimant travailler en équipe



COMPETENCES PROFESSIONNELLES

-Langues

Maîtrise de l´anglais, français courant,

I-nformatique

Microsoft Office, Internet

Micros (6 années d´expérience)

-Capable de s’adapter et de travailler efficacement sous pression

-Approche anglo-saxonne



Mes compétences :

Evénementiel

Professional

Fidelio

Customer Relationship Management