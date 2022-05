Sonia AMEGNINOU

Suite à mon BTS de Tourisme, je travail à temps complet en agence de voyage depuis 2005.



Depuis 2009, j'ai créé la Sté Chrisleen qui assure la production et la vente (Détails et gros) des protège-passeports typés africain avec du tissu africain à l'intérieur et sérigraphiés de motifs africains.

Très important, sous condition de volume, mon client peut choisir le motif et son emplacement sur le protège-passeports car je controle toutes les étapes de la production.



Mes compétences :

dynamique

Sérieuse