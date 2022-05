Sonia AMRANI

Mon esprit de terrain, ma rigueur et mon caractère sociable me permettent de faire de la sécurité un levier pour l’entreprise et non plus une contrainte.

Je sais proposer des solutions innovantes et sur mesure par l'accompagnement et la sensibilisation des différents acteurs d'une entreprise face aux risques technologiques, environnementaux et professionnels



Forte de persuasion et également à l'écoute de mes interlocuteurs, je suis en mesure de définir des plans d'actions adapté à différents risque et environnement de travail.



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Sensibilisation aux risques professionnels

Conformité réglementaire

Sensibilisation à l'environnement

Réglementation ICPE

Veille réglementaire

OHSAS 18001

Norme ISO 14001

Analyse environnementale

Évaluation des risques professionnels

Risques psychosociaux

Gestion des risques professionnels

Prévention des risques professionnels