Sonia ARNOUX

Mes compétences :

Assistanat administratif

Assistanat commercial

Accueil physique et téléphonique

Administration des ventes

Mise en forme documents administratifs et commerci

Suivi de stock

Création et maj tableau de bord

Logistique

Édition bons de livraison

Saisie de commandes

Validation de factures

Gestion de la relation client

Gestion de litige et sav

Gestion fournitures et matériel de bureau

Relance fournisseur

Établissement de documents de transport France et

Classement et archivage

Rédaction communiqué de presse

Rédaction storytelling

Création listing presse

Création revue de presse

Collecte de retombées médiatiques

Relations publiques

Mise à jour bases de données

Réalisation de dossiers de présentation produits /

Gestion de planning