Sonia AUDHEON

- Stagiaire au sein de l'équipe Etudes chez Consodata, pendant 6 mois

(2004)



- Ingénieur d'Etudes chez Consodata (fin 2004 à fin 2007). Problématiques clients : connaissance clients, fidélisation, prospection.

Compétence statistiques : scores, segmentations, typologies.



- Chef de projet Datamining et Développement (début 2008 à aujourd'hui).

Support technique pour les ingénieurs d'Etudes.

Construction et développement de bases de prospection off-line et on-line.



Mes compétences :

Chef de projet

Datamining