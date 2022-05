Sonia AZZOUZI

TUNISIEXPRESS est le spécialiste de la livraison rapide des colis à domicile et d’entreprises à entreprises sur le Grand Tunis ainsi que sur tout le territoire tunisien



Vos livraisons et courses urgentes exigent réactivité, fiabilité, efficacité et rapidité. TUNISIEXPRESS met à votre disposition un parc de véhicules adaptés aux transports des colis, des agents coursiers chevronnés équipés de moyens de communication modernes et un système d’information permettant le traitement rapides de vos courses.

En effet, sur un simple appel téléphonique et selon le degré d’urgence de votre envoi,

votre colis sera livré à l’adresse du destinataire selon 4 types d’intervention :



 PRIORITAIRE

 EXPRESS

 MESSAGERIE

 BUSINESS COLIS





SYSTEME DE TARIFICATION



Service sur la base d’un protocole d’accord …



Pour vos navettes régulières ou une distribution personnalisée



Sur le Grand Tunis …



Notre important réseau de navette inter-villes opérant sur un large périmètre géographique, notre flotte de véhicules ainsi que nos agents coursiers sont à votre disposition pour vos envois quotidiens ou réguliers.



Une offre de prix personnalisée ainsi qu’un protocole d’accord pour prestation de service

répondant à votre programme spécifique vous seront proposé après un court entretien.



- Les tournées régulières : La tournée régulière est un circuit habituel de ramassages et de dépôts effectué à des jours et heures déterminés.

Cette prestation est facturée de manière forfaitaire. Les prix et conditions techniques de chaque opération sont établis en fonction du nombre d’adresses et du timing de la tournée.



- La distribution en nombre sur une plage horaire ciblée. Ce service peut intégrer l’enlèvement, le stockage, la gestion de stock, la livraison et le contre remboursement…



- Mise à disposition des véhicules avec livreurs/coursier pour des opérations ponctuelles.



Sur le National …



Pour la prestation sur le national le système de tarification prévoit une facturation périodique ou par course selon la demande du client.



Veuillez contacter notre service commercial pour consulter les tarifs.



