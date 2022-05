Sonia BAPTISTA

Rendre le Système d’Informations utile et accessible, c’est ce qui me motive.

Par « rendre utile », je veux dire trouver les solutions pour optimiser les procédures. Rechercher à automatiser les traitements, pour fiabiliser le travail et réduire le temps de traitement. Le but est de minimiser le facteur de risque humain, et de réduire les délais.

Par « rendre accessible », je veux dire simplifier les applications, pour les rendre pratiques au plus grand nombre. Rédiger les supports et manuels utilisateurs pour leur donner une certaine autonomie.

J’ai toujours considéré que mon savoir d’informaticienne devait contribuer à l’efficacité. J’ai eu la chance de contribuer à des projets lourds qui ont permis d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise.

Actuellement en transition professionnelle, je veux mettre à profit mes compétences et relever de nouveaux challenges.





Mes compétences :

COBOL

Java EE

Java

WINDEV

HTML

PHP

CSS

JavaScript

IBM Hardware

RPG

SMTP

SAP

Microsoft Office

jQuery

Visual Basic for Applications

VM

UML/OMT

Symfony

Sorties

SQL

Personal Home Page

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft DOS

Merise Methodology

Java 2 Enterprise Edition

Hermes

HTML5

Framework

FTP

Cascading Style Sheets

Android