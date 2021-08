SUPPORT REGIONAL SERVEURS FUJITSU.

Support Clientèle Retail (Auchan, Cora, SNCF, TOTAL, HM .)

Maintenance et Installation Bureautique (Legrand et Schneider)

Maintenance Copieur et Imprimante Laser (HP et Xerox)



Mes compétences :

Fujitsu

Microsoft Serveur

Support

Maintenance Retail

Bureautique

Team Management

Compaq/Digital Hardware

Microsoft Windows

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 9x

Siemens Hardware

VMware