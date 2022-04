A6tec SSII

Nos centres d´expertises :

• Les nouvelles Technologies

o Maîtrise des environnements WEBSPHERE, WEBLOGIC, SHAREPOINT et des techniques JAVA, J2EE, .NET

• La CRM et le Décisionnel

o Expertise des outils DATASTAGE, BO, SIEBEL, INFORMATICA et de l´architecture des DataWarehouse

• L´administration et l´exploitation des Systèmes et Données

o Administrations UNIX, LINUX, ORACLE, et des serveurs d´applications WEBSPHERE, SHAREPOINT et WEBLOGIC

• Les ERP

o Paramétrage, mise en œuvre, développement, ABAP autour d´ORACLE



APPLICATION, SAP et PEOPLESOFT.

Nos Interventions :

• Schémas directeurs de systèmes d´informations,

• Assistance à maîtrise d´ouvrage,

• Audit et mise en place d´architecture de communications,

• Conception d´architectures et d´applications,

• Développement et Intégration d´applications,

• Conception et réalisation de cahiers des charges,

• Planification et suivi de la mise en oeuvre,