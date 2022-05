Sonia BARON

J'ai acquis des années d'expérience dans le domaine administratif et cela dans diverses structures, ce qui m'a apporté des qualités d'organisation, d'autonomie et un excellent relationnel.

L'accueil physique et téléphonique, les différentes tâches du secrétariat ainsi qu'une bonne maitrise de l'outil informatique relèvent du domaine de mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Windows 7