Sonia BATTI

Titulaire d'un master de Philosophie, je donne des cours de Philosophie, français et aide aux devoirs via anacours.



Je travaille également avec des enfants handicapés ainsi que des adultes ayant certaines difficultés à écrire, mon rôle consiste alors à les aider dans leur scolarisation ou dans leurs démarches administratives, professionnelles...



Je suis membre d'une association caritative visant à aider les enfants maltraités, j'aime beaucoup le travail social car je défends des valeurs humanistes et républicaines telles que l'égalité, la fraternité, la tolérance, la liberté, le féminisme...



J' ai une vraie foi en l'intelligence et en les qualités humaines de chacun, je ne suis pas élitiste et en enseignant, j'ai cette prétention modeste de permettre aux élèves de s'émanciper , de se refaire confiance et de donner le meilleur de leur personne.



Je suis une personne dynamique, passionnée par le chant, je suis optimiste mais pas utopiste et suis très influencée par la philosophie de Nietzsche, par la philosophie hédoniste et porte un intérêt particulier pour la théorie marxiste.



J'ai une certaine capacité d'écoute et une ouverture d'esprit qui me permettent de travailler auprès de personnes en situation d'handicap ou rencontrant des difficultés sociales, économiques...



Je suis patiente avec mes élèves et je pense qu'être un bon pédagogue, ce n'est pas être un sophiste ou enseigner à la manière des scolastiques car il faut laisser place à l'esprit de libre examen, il faut permettre aux jeunes de penser par eux mêmes, je n'hésite pas à prendre des exemples concrets de la vie quotidienne afin de paraitre moins abstraite.







