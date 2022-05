Sonia BAZILE

Neuf années d'expérience dans le milieu du financement et douze années dans l'immobilier m'ont permis de développer des compétences telles que l'expertise technique, le conseil, la négociation et la vente, l'analyse des risques...

Dotée de qualités d'écoute appréciées par mes interlocuteurs internes et externes, je souhaite mettre ma ténacité dans les actions entreprises et mon orientation résultats au service d'un établissement reconnu dans le domaine du financement et du conseil aux particuliers.

Forte de cette expérience, je suis intéressée à développer mes relations professionnelles.





Mes compétences :

Crédit immobilier

Gestion immobilière

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Aisance relationelle

Finance

Négociation immobilière