Sonia BECHEKER

Développeur Dollar Universe, je suis en charge de la réalisation d’ordonnancements Dollar universe , au sein du Centre Compétence Intégration et Exploitabilité, une entité de France Telecom/Orange. Lors de la phase de conception, le besoin de la MOE est analysé. Une solution technique est proposée par moi même et/ou déterminée conjointement avec la MOE et le résultat de l'analyse est consigné dans un cahier des charges qui servira de base pour le développement qui se doit de lui être fidèle. Le développement réalisé est testé, phase essentielle pour tester l'application en Qualif. Une fois tous les tests validés et les documents d'exploitation conçus, le projet est prêt à être livré. Un apport de soutien technique est parfois nécessaire avant la mise en production, pour des corrections et/ou ajustements. Cette expérience par sa richesse m'a apporté rigueur,curiosité,persévérance et autonomie dans le travail. Mes rencontres ont renforcé mon esprit d’équipe, l’empathie avec mes interlocuteurs et une bonne adaptabilité à mon environnement de travail. Mon engagement : répondre aux objectifs d’une direction exigeante et aux besoins de nos clients.



