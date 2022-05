Sonia BELLON

Manager d'une équipe de trente personnes, je suis en charge d’une unité de réalisations d’applications Mobile et Web.



Les enjeux Business, la « relation client », la Direction de Projets, le Coaching Chefs de Projets, ainsi que l’Anticipation et la Gestion des ressources, font parties de mon quotidien.



Garante de la montée en compétences et de la cohésion de l’équipe, j’attache une importance toute particulière au bien-être de mon équipe.



Mes compétences :

Management

Gestion projets

Direction de service

Gestion budgétaire

Direction de projet

Animation d'équipe

Coaching individuel